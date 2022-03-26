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كييف: التسريبات بشأن شحنات الأسلحة قد تساعد الجانب الروسي

04:03 ص السبت 26 مارس 2022
كييف: التسريبات بشأن شحنات الأسلحة قد تساعد الجانب الروسي

الحرب في أوكرانيا

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كييف- (د ب أ):

حذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من مخاطر التقارير المتسرعة وغير المقيدة بشأن شحنات الأسلحة أو التحركات العسكرية.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار يوم الجمعة إن هذه التقارير يمكن أن تساعد الجانب الروسي "على تنفيذ عملياته بشكل أكثر دقة".

وأكدت أن "التقارير التي نشرت بحسن نية أو تلك التي نشرت لتقديم الشكر" بشأن مشتريات الأسلحة أو الشحنات أدت بالفعل إما إلى إلغاء العقود أو إعاقة تسليم الشحنات".

وأضافت "ولذلك، نحاول اليوم في ظل ظروف الحرب أن نمنع تسريب أي معلومات عن المساعدات التي نتلقاها".

وأشارت ماليار إلى قانون مرره البرلمان يجرم نشر معلومات عسكرية بدون تصريح.

وأوضحت أنه لا يسمح بالتحدث عن تفاصيل العمليات العسكرية إلا عندما تنشرها هيئة الأركان العامة، وإلا ستكون هناك "خسائر لا مبرر لها" بالنسبة للجيش الأوكراني.

كييف روسيا أوكرانيا
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