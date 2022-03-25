مصر تدين هجوم الحوثي على منشأة تابعة لأرامكو بالسعودية

وكالات:

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية "الخسيسة" التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية والمدنية، والتي كان أخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وأكدت مصر مجددًا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، شجبها التام ورفضها المُطلق لهذه الأعمال الإرهابية "الخسيسة" ولأي عمل "جبان" يستهدف أمن واستقرار الشقيقة السعودية.

وأعادت مصر التأكيد على وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، إنطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلديّن الشقيقيّن.

كما أكدت مصر على خطورة مواصلة ميليشيا الحوثي لهذه الأعمال العدائية التي تُعد تهديدًا جسيمًا ومباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ولسلامة إمدادات الطاقة فضلاً عما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ لمباديء وقواعد القانون الدولي.