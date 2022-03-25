أمريكا ترحب بإعلان إثيوبيا عن هدنة إنسانية

أديس أبابا- (د ب أ):

أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها ودعمها بقوة لإعلان حكومة أثيوبيا عن هدنة إنسانية غير محددة المدة وسارية على الفور، وكذلك إعلانها عن الالتزام بالعمل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية للإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى كافة المحتاجين.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن أمس الخميس بالتوقيت المحلي "نتوقع أن يتبع هذا الإعلان تحرك سريع للمساعدات المنقذة للحياة".

وأضاف "ينبغي أن يشكل هذا الالتزام بوقف الأعمال العدائية خطوة حاسمة باتجاه استئناف واستمرار المساعدات الإنسانية لسكان تيجراي وكافة المناطق والمجتمعات الإثيوبية المحتاجة، كما ينبغي أن يكون أساسا أساسيا لعملية سياسية شاملة تحقق تقدما نحو الأمن والازدهار المشتركين لكافة سكان أثيوبيا."

وتابع " ونكرر في سياق هذا الالتزام دعوتنا إلى وضع حد فوري للعنف الذي ترتكبه كافة أطراف النزاع ضد المدنيين، ونؤكد على ضرورة أن يشمل أي حل دائم للصراع مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع".

وأضاف "تحث الولايات المتحدة كافة الأطراف على البناء على هذا الإعلان للمضي قدما في وقف إطلاق نار مستدام ومتفاوض عليه، بما في ذلك الترتيبات الأمنية اللازمة. وستواصل الولايات المتحدة بذل كل ما بوسعها لمساعدة الشعب الأثيوبي في التقدم نحو مستقبل سلمي".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عن هدنة في شمال البلاد أمس الخميس، للسماح لسكان إقليم تيجراي المحاصر بالحصول على مساعدات إنسانية عاجلة.

وجاء في رسالة لجهاز الاتصال الحكومي أن "حكومة إثيوبيا تعلن هدنة إنسانية لأجل غير مسمى على أن تسري بأثر فوري".

وإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة في أديس أبابا أنها "ستعمل بالتعاون مع منظمات معنية للتعجيل بتقديم مساعدات إنسانية لمن هم في حاجة إليها".

ورغم ذلك، دعت الحكومة المتمردين في الإقليم إلى التخلي عن الأراضي التي استولوا عليها وإنهاء العنف.