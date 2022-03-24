حاملة طائرات فرنسية ترسو قبالة اليونان

أثينا- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم الخميس أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول رست قبالة ميناء بيرايوس اليوناني.

وتظهر الصور الفوتوغرافية حاملة الطائرات وترافقها سفن فرنسية ويونانية في فاليرو باي بالقرب من الميناء.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تقوم شارل ديجول بدوريات في بحري أيجه والأيوني إلى شرق وغرب شبه جزيرة بيلوبونيز فيما تقوم طائراتها بمهمات استطلاعية على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البحر الأسود قبالة الساحل الأوكراني إلى بحر البلطيق في الشمال.

وقالت وزارة الدفاع اليونانية إن حاملة الطائرات والسفن المرافقة سوف تقضي عددا من الأيام قبالة بيرايوس لإحياء اليوم الوطني اليوناني الذي يحل في 25 مارس.

وتجري اليونان تحديثا كبيرا لجيشها، وفرنسا أهم مورد لها. واشترت أثينا 18 طائرة رافال قاذفة ومقاتلة من فرنسا التي يتم تسليمها حاليا على مراحل.

وبحسب تقرير صادر عن التلفزيون الوطني اليوناني فإنه من المقرر أن توقع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ونظيرها اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس عقودا لشراء ست طائرات رافال أخرى وثلاث فرقاطات من طراز بلهارا مساء اليوم الخميس.