دمشق تدين دخول وفد أمريكي وسويدي إلى شمال شرق سوريا

دمشق - (د ب أ)

أدانت الحكومة السورية دخول وفد أمريكي إلى مناطق شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء واعتبرته خرقاً فاضحاً لسيادة البلاد.

وقالت الخارجية السورية في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منهما أن "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيان جولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا، وفي حادثة مماثلة تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية، وهذا الخرق الفاضح لسيادة سوريا ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".

وأكدت الخارجية السورية أن "الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق وتخفيف تداعيات الأزمة، هو عار على مدعيه وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية".

وأكدت الخارجية السورية "إدانتها لهذه الممارسات وتصميمها على بسط سيادة الدولة على كافة أراضينا وتحريرها من كافة أشكال الاحتلال، وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها".

وتسيطر على مناطق شمال شرق سوريا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.