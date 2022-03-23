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الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على مطار مقديشيو بالصومال

09:22 م الأربعاء 23 مارس 2022
الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على مطار مقديشيو بالصومال

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

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مصر - (أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بكل قوة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي شنته حركة الشباب ظهر اليوم الأربعاء ضد قاعدة حلني العسكرية بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع ضحايا أبرياء وتعليق الرحلات الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي، أن هذه الهجمات الجبانة لن تنال أبدًا من عزيمة الصومال حكومة وشعبًا في بناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.

كما أكد المصدر على تواصل المساندة والدعم العربيين إلى الصومال من أجل تحقيق كل ما يصبو إليه من تنمية وأمن واستقرار.

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Asha
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