Masrawy logo white

إعلان

جوتيريش: نعمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية لعودة الاستقرار بسوريا والعراق ولبنان

06:49 م الأربعاء 23 مارس 2022
جوتيريش: نعمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية لعودة الاستقرار بسوريا والعراق ولبنان

أنطونيو جوتيريش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الأمم المتحدة - (أ ش أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية لعودة الاستقرار في سوريا والعراق ولبنان.

وأضاف جوتيريش في كلمته اليوم الأربعاء خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لتعزيز التعاون بين المجلس والدول العربية أن الأمم المتحدة والجامعة العربية تعملان على وقف إطلاق النار في اليمن وتحقيق تقدم سياسي وتقديم المساعدات للشعب اليمني، مناشدا المجتمع الدولي لإيجاد سبل ابتكارية لتمويل احتياجات التعافي الإنسانية في اليمن.

وحول القضية الفلسطينية، أشار إلى أن المنظمتين تلتزمان بإنهاء الاحتلال والدفع بتحقيق السلام، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية والسياسية في الأراضي الفلسطينية تتدهور، حيث أن الفلسطينيين يعانون من العنف وانعدام الأمن.

ونوه بأن الأمم المتحدة تعمل بشكل دائم ومستمر مع جامعة الدول العربية لتحقيق استقرار الأوضاع في السودان.

هذا المحتوى من

Asha
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي أوكرانيا روسيا حرب
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..مصر تطلب دعمًا من صندوق النقد الدولي
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا