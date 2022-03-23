زيلينسكي: مفاوضات السلام مع روسيا صعبة للغاية

موسكو- (د ب أ):

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفاوضات السلام مع روسيا بأنها "صعبة للغاية"، وذلك في رسالة فيديو نشرت في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقال زيلينسكي: "إنها صعبة للغاية، وأحيانا فاضحة، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة"، مضيفا أن الممثلين الأوكرانيين يتفاوضون كل يوم.

وأضاف: "سنعمل، وسنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية". وتابع: "يعمل المفاوضون بلا كلل .. يمكننا أن نرتاح عندما نفوز".

وشكر زيلينسكي المجتمع الدولي على دعمه لبلاده.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي ثلاث قمم من المقرر عقدها هذا الأسبوع من قبل مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى دعم إضافي، مضيفا أنه يتوقع فرض عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات جديدة لأوكرانيا.