Masrawy logo white

إعلان

الرئيس الأوكراني يحذر طياري المقاتلات الروسية: ستحاسبون اليوم أو غدا

07:01 ص الأربعاء 23 مارس 2022
الرئيس الأوكراني يحذر طياري المقاتلات الروسية: ستحاسبون اليوم أو غدا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطيارين المقاتلين الروس الذين يقومون بطلعات جوية في بلاده من أنهم سيواجهون العدالة.

وقال زيلينسكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "ستحاسبون بطريقة أو بأخرى .. اليوم أو غدا ، لا يهم كثيرا. الشيء المهم هو أنه أمر لا مفر منه".

وكمثال على ذلك، ذكر طائرة مقاتلة روسية أسقطتها القوات الأوكرانية فوق مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأكد الرئيس الأوكراني: "وهذا سيحدث لأي شخص يقتل شعبنا، الشعب المسالم في بلدنا المسالم".

وأضاف أن الطيارين الروس ليس لديهم على ما يبدو أي فكرة عن خطورة الأوامر التي ينفذونها، مشيرا إلى أن "قتل المدنيين جريمة".

وتقول أوكرانيا إنها أسقطت نحو 100 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل روسية منذ أن غزت روسيا جارتها الغربية قبل نحو أربعة أسابيع.

ولم يتسن التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.

الرئيس الأوكراني طياري المقاتلات الروسية مواجهة العدالة تحذير
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا