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مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصنع شمالي اليونان

09:51 م الإثنين 21 مارس 2022
مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصنع شمالي اليونان

الشرطة اليونانية

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أثينا - (د ب أ)

قال أصحاب مصنع مفرقعات لوسائل إعلام يونانية إن انفجارًا خطيرًا وقع بالمصنع الواقع شمالي اليونان ما أسفر عن مقتل 3 موظفين صباح اليوم الاثنين.

وأضافوا أن السلطات المعنية التي تتعاون معهم بشكل كامل تحقق في ملابسات الحادث بكل دقة.

وكان الانفجار الذي وقع في الصباح الباكر قويا بحيث سمع دويه في بلدة جريفينا، الواقعة على مسافة 20 كيلومترا.

وكشفت الصور ومقاطع الفيديو أن المنشأة دمرت بالكامل في الانفجار، وأنه عثر على أجزاء معدنية وحطام متناثر حولها.

وبدأ محققون من فرق الإطفاء في فحص موقع الحادث بحثا عن سبب الانفجار، حسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليومية.

انفجار بمصنع اليونان السلطات المعنية بلدة جريفينا
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