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روسيا: سنستمر في استخدام الصواريخ هايبر سونيك في أوكرانيا

07:43 م الإثنين 21 مارس 2022
روسيا: سنستمر في استخدام الصواريخ هايبر سونيك في أوكرانيا

الجيش الروسي

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موسكو - (د ب أ)

أعلن الجيش الروسي اليوم الاثنين، عن شن مزيد من الهجمات باستخدام صواريخه الجديدة "هايبر سونيك" ،التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات أو 6180 كيلو مترًا في الساعة، في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في العاصمة موسكو اليوم الاثنين: "ستستمر هجمات نظام الصواريخ جو-أرض هذا ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأعرب مؤخرا العديد من السياسيين الغربيين عن مخاوفهم من استخدام هذه الصواريخ، القادرة على اختراق أنظمة الدفاع الجوي عبر الطيران بسرعة فائقة.

وأعلنت روسيا أنها استخدمت مؤخرًا ما يسمى بصاروخ كينجال مرتين في أوكرانيا.

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