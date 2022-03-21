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لافروف يُطلع نظيره السعودي هاتفيا على سير العملية العسكرية

07:24 م الإثنين 21 مارس 2022
لافروف يُطلع نظيره السعودي هاتفيا على سير العملية العسكرية

سيرجي لافروف

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موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، سير العملية العسكرية الروسية لحماية "دونباس" والمفاوضات مع ممثلي السلطات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان - أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أطلع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بشكل مفصل على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية جمهوريتي "دونباس" وعلى المفاوضات مع ممثلي السلطات الأوكرانية.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه جرى التأكيد أثناء الاتصال الهاتفي وبشكل خاص على الجهود، التي تبذلها روسيا، لضمان سلامة السكان المدنيين ومهام نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف وزارة الخارجية الروسية السعودية فيصل بن فرحان
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