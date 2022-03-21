انتشال جثث طاقم طائرة عسكرية أمريكية تحطمت في النرويج

أوسلو - (د ب أ):

قالت مصادر بالشرطة النرويجية إنه تم انتشال جثث طاقم الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت خلال مناورات في النرويج، وفقا لما ذكرته إذاعة "إن أر كيه" النرويجية العامة يوم الأحد.

وتم نقل الضحايا الأربعة، جميعهم من القوات الأمريكية، جوا من موقع الحادث في إقليم نوردلاند في شمال-غرب النرويج.

ولم يكن هناك ناجين في التحطم، الذي حدث يوم الجمعة. ونظرا لظروف الطقس وخطورة الانهيارات الثلجية والإنزلاقات الطينية، فإن هناك صعوبة في استعادة حطام الطائرة.

ولا يزال من غير الواضح سبب تحطم الطائرة وهي من طراز في-22 أوسبري. وتم استعادة جهاز "التاكو جراف" المسؤول عن تسجيل بيانات الرحلة، وعلى أي حال، يمكن أن يوفر معلومات عن الدقائق الأخيرة قبل تحطم الطائرة، وفقا لإذاعة "إن أر كيه".

وكانت الطائرة تشارك في التدريبات التي تحمل اسم "الاستجابة الباردة"، والتي بدأت قبل أسبوع. وتشارك ألمانيا والعديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المناورات ومن المنتظر أن تنتهي المناورات في أول أبريل المقبل.

يذكر أن مناورات "الاستجابة الباردة" تجرى كل عامين في ظل الأجواء الشتوية في النرويج، ويشارك فيها نحو 30 ألفا من جنود القوات البرية والبحرية والجوية لأعضاء حلف الناتو والبالغ عددهم 27 دولة علاوة على دول أخرى شريكة.