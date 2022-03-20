روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي

كييف-(بي بي سي):

سيلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

ويقول مراسل بي بي سي بالقدس فإن زيلينسكي قد يجدد طلبه من إسرائيل بتقديم دعم عسكري والانضمام إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسؤولين الإسرائيليين لم يطلبوا من الرئيس الأوكراني توضيحات مسبقة عن فحوى الخطاب.

وتحدثت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن تحذير روسيا لإسرائيل من اتخاذ موقف غير محايد من خلال دعم أوكرانيا وذلك عبر رسالة وصفت بالحادة وجهها السفير الروسي في إسرائيل.