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مصر: صوتنا لصالح اعتماد قرار الأمم المتحدة انطلاقًا من إيماننا الراسخ بقواعد القانون الدولي

09:54 م الأربعاء 02 مارس 2022
مصر: صوتنا لصالح اعتماد قرار الأمم المتحدة انطلاقًا من إيماننا الراسخ بقواعد القانون الدولي

وزارة الخارجية المصرية

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مصر - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية المصرية - فى بيان شارح بشأن تصويت مصر فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا - أن مصر تود أن تؤكد على النقاط التالية اتصالا بالقرار الذي تم اعتماده للتو بشأن أوكرانيا وصوتت مصر لصالحه انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت في بيانها إن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره فى التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسى الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسى.

وتابعت أن مصر تؤكد على أنه لا ينبغى أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الازمة وتحقيق الامن والاستقرار.

وأكدت رفضت مصر منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الطولى متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة والتى كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

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Asha
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