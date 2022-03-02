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بينيت وشولتس يتفقان على حوار استراتيجي جديد

02:45 م الأربعاء 02 مارس 2022
بينيت وشولتس يتفقان على حوار استراتيجي جديد

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

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القدس- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا وإسرائيل بدء تعاون استراتيجي جديد، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في القدس.

وقال بينيت: "هذه صيغة للحوار ستُجرى مرتين سنويا". وقال شولتس: "هذا تطور مهم للغاية لعلاقاتنا". كما أعلن الطرفان عزمهما المضي قدما في تأسيس منظمة شبابية ألمانية-إسرائيلية.

وكان بينيت وشولتس قد زارا سويا في وقت سابق اليوم نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست. وقال بينيت إنه مكان "يذكرنا بالجرح الذي هو أساس علاقاتنا"، مضيفا أنه اليوم أصبحت العلاقة بين البلدين "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين سيُجرى تعزيزها على نحو مشترك، معربا عن سروره لأن شولتس اختار زيارة إسرائيل كواحدة من أولى وجهاته الخارجية كمستشار.

وقال شولتس في إشارة إلى الهولوكوست: "تنشأ مسؤولية خاصة للغاية من هذا التاريخ. مسؤولية تجاه دولة إسرائيل، مسؤولية محاربة معاداة السامية بقوة في جميع أنحاء العالم. وبالطبع فإن تاريخنا تنبثق منه أيضا مسؤولية تعزيز نظام سلام في أوروبا يستبعد الحروب".

وقال بينيت إنه أجرى "محادثة عميقة" مع شولتس حول الوضع في أوكرانيا، وأضاف: "من واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء"، مشيرا إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لا تزال هدفا، وقال: "لم يفت الأوان بعد". وعن الوضع في أوكرانيا ذكر بينيت أنه مضطر استنادا إلى تجارب الحرب الإسرائيلية أن يقول: "للأسف، يمكن أن يزداد الأمر سوءا".

وذكر بينيت أن إسرائيل تتابع بقلق المحادثات الدولية مع إيران في فيينا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنها تنتظر أيضا دعما من حلفائها في ذلك.

وأكد شولتس أن ألمانيا تأخذ المخاوف الأمنية الإسرائيلية على محمل الجد، وقال: "يجب أن نمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. هذا هو المهم في المقام الأول، لأن ذلك سيشكل تهديدا كبيرا للسلام"، مضيفا أنه يتعين اتخاذ قرار الآن في فيينا، وقال: "لا ينبغي الاستمرار في إرجاء ذلك بعد الآن".

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