روسيا تعلن سيطرتها على محيط أكبر محطة نووية في أوكرانيا

فيينا- (د ب أ):

أبلغت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن جيشها سيطر على الأراضي المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، فيما عقد دبلوماسيون اجتماعا طارئا للتعبير عن قلقهم المتزايد بشأن السلامة مع تصاعد القتال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن السلطات الأوكرانية تقول إنها تحتفظ بالسيطرة على المحطة النووية ذاتها ، وإن هناك وحدة عسكرية جاهزة للقتال لا تزال داخل محيط المحطة.

ووفقا لحسابات متعددة عبر الإنترنت، أقام بعض سكان بلدة إنرهودار المجاورة حواجز أمام المحطة النووية.

وعقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا استثنائيا في فيينا اليوم الأربعاء، بعد ساعات فقط من إبلاغ مسؤولين روس رئيس الوكالة رافاييل جروسى إن روسيا تتحكم في الوصول إلى المنشأة.

يشار إلى أن زاباروجيا هي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. وتقع مفاعلاتها الستة على نتوء أرضى بارز مجاور لنهر دنيبر مع طريق واحد فقط لدخول أو الخروج.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان: "يجب تجنب أي عمل عسكري أو أي عمل آخر يمكن أن يهدد سلامة أو أمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية ... يجب أن يكون موظفو التشغيل قادرين على أداء واجباتهم المتعلقة بالسلامة والأمن ولديهم القدرة على اتخاذ قرارات خالية من ضغوط لا داعي لها".

كان رئيس مرفق الطاقة النووية الأوكراني قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع المراقبين الدوليين إلى التدخل لضمان سلامة المفاعلات النووية الخمسة عشر في البلاد.