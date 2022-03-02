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بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

01:25 ص الأربعاء 02 مارس 2022
بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

وزارة-الخارجية-البريطانية

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لندن- (د ب أ):

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها فرضت عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك حظر السفن التي لها صلات روسية من دخول الموانئ البريطانية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إن "الحظر المفروض على السفن الروسية من دخول موانئ المملكة المتحدة والعقوبات الاقتصادية الجديدة ضد المؤسسات المالية الروسية الرئيسية بما فيها بنكها المركزي بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا سوف تنتقص من الاقتصاد الروسي وتساعد في التأكد من أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يخسر".

وجاء في البيان أن التدابير الاقتصادية الإضافية ، "بما في ذلك ضد البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية للدولة ، تعني أيضا أن غالبية النظام المالي الروسي" مشمولة الآن بعقوبات المملكة المتحدة.

وكان وزير النقل البريطاني جرانت شابس كتب على تويتر في وقت سابق الثلاثاء:" أصبحنا للتو أول أمة تقر قانونا يشمل حظرا شاملا على كل السفن التي لها أي علاقة بروسيا من التوجه إلى الموانئ البريطانية".

وأضاف أنه يطالب الدول الأخرى بأن تتبع هذا المثال.

كانت بريطانيا أعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع المالي الروسي بالدرجة الأولى، كما تم حظر عبور الطائرات الروسية في المجال الجوي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي ، وذلك بعد العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس فرض عقوبات جديدة روسيا

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