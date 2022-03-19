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الدفاع الروسية: قوميون أوكرانيون تخطط لتنفيذ هجوم ضد أمريكيين

10:51 م السبت 19 مارس 2022
الدفاع الروسية: قوميون أوكرانيون تخطط لتنفيذ هجوم ضد أمريكيين

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن ضابطا من ضباط هيئة الأمن الأوكرانية سلم نفسه طوعا للقوات الروسية، وأدلى بمعلومات عقب تسليم نفسه تفيد بأن القوميين المتطرفين من كتيبة "آزوف" يخططون لتنفيذ هجوم ضد دبلوماسيين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، على أن يتم تقديم الحادث على أنه اعتداء نفذته القوات الروسية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن كوناشينكوف قوله خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم ان الهدف من الاستفزاز المخطط له هو تعزيز الضغط على الدول الغربية للحصول على فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وإرسال مزيد من الأسلحة الغربية لكييف.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا
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