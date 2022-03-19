الجزائر: أعضاء الجالية بأوكرانيا عبروا بنجاح الحدود باتجاه بولندا

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن جميع أعضاء الجالية المسجلين لدى قنصلية سفارة الجزائر بكييف وعددهم 1727 مواطنا، عبروا بنجاح الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم - أن السلطات الجزائرية تحرص كل الحرص على ضمان سلامة أفراد الجالية، حيث قامت سفارات الجزائر في كل من بولندا، رومانيا والمجر بتسخير إمكانياتها للتكفل الأمثل بالرعايا الجزائريين الذين تواصلوا مع أجهزتها.

وفيما يخص الفقيد محمد عبد المنعم طالبي، الذي لقى حتفه مطلع مارس الجاري بأوكرانيا، ذكرت وزارة الخارجية أن الظروف الاستثنائية الصعبة الراهنة في مدينة خاركيف؛ تحول دون إمكانية نقل جثمان الراحل نحو أرض الوطن، وسيتم التكفل بذلك حال توفر الظروف المناسبة.