بوتين يشكو للمستشار الألماني من "جرائم حرب أوكرانية"

موسكو - (د ب أ):

شكا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس من ارتكاب الجيش الأوكراني لجرائم حرب.

وذكر الكرملين في بيان اليوم الجمعة أن العديد من الضحايا سقطوا خلال قصف أحياء سكنية في مدينتي دونتسيك وماكيفكا. وأضاف الكرملين في البيان: "هذه الجرائم تم تجاهلها في الغرب".

وذكرت الحكومة الألمانية في برلين أن المحادثة الهاتفية التي استغرقت أقل من ساعة بقليل، كانت مكرسة للحرب ومساعي إنهائها.

ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مكالمة هاتفية مع بوتين أيضا اليوم.

وأضافت الحكومة الألمانية أن المستشار شولتس "حث على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وتحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في البحث عن حل دبلوماسي للصراع".

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة، كريستيان هوفمان: "هدف الحكومة الألمانية هو أن تغير القيادة الروسية سلوكها وتنهي الحرب في أوكرانيا على الفور، ثم مباشرة البحث عن حل تفاوضي"، مضيفة أن الحكومة الألمانية تسعى للاستفادة من كافة صيغ المحادثات والإبقاء عليها حتى يأتي حل دبلوماسي محل هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.

وذكر الكرملين أنه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من شولتس، قال بوتين إن الجانب الروسي يبذل كافة الجهود لتجنب وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

وأشار بيان الكرملين إلى أنه يتعين إخراج المواطنين من المناطق التي تشهد معارك عبر الممرات الإنسانية، مضيفا أن 43 ألف شخص تمكنوا يوم الخميس وحده من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وجاء في البيان أن بوتين أطلع شولتس على المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي لحل النزاع، وشكا من أن "الجانب الأوكراني يؤخر العملية بمقترحات جديدة غير واقعية".

وأكد البيان اهتمام روسيا بالتوصل لحل بموجب الشروط المعلنة من قبل، والتي تشمل، على سبيل المثال، أن تعلن أوكرانيا مستقبلا حيادها كدولة، وتعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين لوهانسك ودونيتسك شرقي البلاد، وأن تعترف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، كجزء من روسيا.

ومن وجهة نظر موسكو، أصبحت شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا قبل ثماني سنوات بالضبط، منذ 18 مارس 2014، إلا أن هذا الأمر غير معترف به دوليا. وأعلن التلفزيون الروسي الرسمي أن بوتين يعتزم إلقاء خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لضم القرم اليوم الجمعة.