السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة دون رسوم أو غرامات

الرياض- (بي بي سي):

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن السلطات في المملكة قررت تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة دون رسوم أو غرامات لـ"اعتبارات إنسانية"

وبحسب إدارة الجوازات فإن عملية التمديد ستشمل السياح ورجال الأعمال، وستتم بشكل إلي دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من 3 أسابيع.

وكانت السعودية قد أيدت القرار الأممي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها ترفض الاستجابة للمطالب الغربية بزيادة إنتاج النفط للحد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط.