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الصحة العالمية تحذر من رفع تدابير الحماية من كورونا مبكرًا

11:03 م الأربعاء 16 مارس 2022
الصحة العالمية تحذر من رفع تدابير الحماية من كورونا مبكرًا

منظمة الصحة العالمية

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جنيف - (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من إنهاء تدابير الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19) في وقت مبكر للغاية، في ظل تزايد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم.

وقالت ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الأربعاء إن إنهاء التدابير التي تشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي الآن سيمنح الفيروس مزيدا من الفرص للانتشار.

وقالت أيضا إن هناك تراجعا في عدد الإختبارات على مستوى العالم وهو ما يزيد من صعوبة مراقبة انتشار السلالات المتحورة من الفيروس.

وحذرت فان كيرخوف من الافتراض الخاطئ أن الجائحة قد انتهت أو أن المتحور أوميكرون غير ضار.

منظمة الصحة العالمية تدابير الحماية فيروس كورونا
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