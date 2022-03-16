مستشار ألمانيا يتعهد بتقديم الدعم لأوكرانيا في مفاوضاتها مع روسيا

برلين - (د ب أ)

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم كامل الدعم لأوكرانيا في مفاوضاتها مع روسيا حول إنهاء الحرب.

وقبل إجرائه محادثات مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في برلين، قال شولتس مساء اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية ستفعل ما بوسعها من أجل إتاحة الفرصة للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

وفي الوقت نفسه، جدد شولتس مطلبه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا:" ضع حدا لهذه الحرب فورا. أوقف الاقتتال".

وأضاف شولتس أن حكومته تتحدث مع طرفي الحرب وأنها أوضحت لبوتين موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، " وهذا سيساعد في دعم خيارات التصرف لدى أوكرانيا في هذه المفاوضات".

وفي الوقت نفسه، أكد شولتس أن "أوكرانيا هي من يجب أن تقرر النتيجة التي ستقبلها أو لا تقبلها، وهذا ليس شأننا وليس شأن أي شخص آخر أيضا"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بسيادة أوكرانيا، ولابد أن من وضعه في الاعتبار دائما "إذا كنا نريد أن نفيد الجانب الأوكراني".

وقال شولتس إن حقيقة الهجوم الروسي لا يزال من الممكن ملاحظتها في أوكرانيا "فالحرب ماضية قدما وروسيا مستمرة في غزوها العسكري كل يوم مع كل الخسائر الفادحة في الأرواح".

وتابع شولتس أن عددا لا يُصَدَّق من الجنود الأوكرانية، وكذلك جنود روس لقوا حتفهم إلى جانب نساء ورجال وأطفال " فهذه حرب مروعة بحق ويجب وقفها على الفور".

من جانبها، ردت مارين بشكل متحفظ على سؤال حول ما إذا كانت بلادها تسعى إلى الانضمام سريعا للناتو وقالت، وفقا للترجمة الرسمية، إنه سيكون هناك في الربيع نقاش في فنلندا حول ما إذا كانت هلسنكي ستتقدم بطلب للانضمام إلى الحلف أم لا، وأضافت أنه يجب البت في هذه القضية بأكبر قدر ممكن من التوافق.