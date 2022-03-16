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زيلنيسكي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

06:50 م الأربعاء 16 مارس 2022
زيلنيسكي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأمر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء لروسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع تويتر بعد الحكم "لقد حققت أوكرانيا نصرا كاملا في قضيتها ضد روسيا في محكمة العدل الدولية".

وأضاف "لقد أمرت محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للغزو. الأمر ملزم بموجب القانون الدولي. يجب أن تمتثل روسيا على الفور. تجاهل القرار سيتسبب في عزل روسيا أكثر"

قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاى اليوم الأربعاء بضرورة وقف روسيا غزوها لأوكرانيا "على الفور".

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