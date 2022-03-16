مقاطعة بالصين تستخدم 6 مستشفيات مؤقتة بعد عودة ظهور كورونا

الصين - (أ ش أ)

بدأت مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، التي تضررت بشدة من عودة ظهور مرض "كوفيد-19"، في استخدام 6 مستشفيات مؤقتة، حسبما قالت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن نائب مدير لجنة الصحة بمقاطعة جيلين تشانغ لي قوله اليوم الثلاثاء، إن هناك 5 مستشفيات في مدينة جيلين، المنطقة الأكثر تضررا، إلى جانب بناء مستشفى في تشانغتشون حاضرة المقاطعة.

وإلى جانب 7 مؤسسات طبية تم إخلاؤها للتعامل مع الوضع بعد عودة ظهور المرض، هناك أكثر من 20000 سرير متاح لحالات الإصابة بكوفيد-19 في المقاطعة، وفقا لتشانغ.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الاثنين 3507 حالات جديدة منقولة محليا، منها 3076 حالة في مقاطعة جيلين.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول طبي صيني اليوم التزام بلاده بسياسة (صفر-كوفيد) واستراتيجياتها لمعالجة العدوى المحلية والواردة من الخارج على حد سواء.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ في مؤتمر صحفي، إن سياسة الصين وإجراءات الاحتواء لديها أثبتت فعاليتها ضد متحور "أوميكرون".

وأضاف مي أن تنفيذ تدابير السيطرة على "كوفيد-19" بما في ذلك التحقق الوبائي واختبار الحمض النووي، ينبغي أن يكون "حاسما وسريعا وصارما"، داعيا الجمهور إلى التطعيم ضد "كوفيد-19"، لاسيما أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر.

ووفقا للجنة الصحة الوطنية، فإن ما يقرب من 3.2 مليار جرعة لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" تم إعطاؤها في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس.