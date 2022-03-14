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17 مارس.. الحاكم العام لكندا تزور الشرق الأوسط

05:51 م الإثنين 14 مارس 2022
17 مارس.. الحاكم العام لكندا تزور الشرق الأوسط

جاستن ترودو

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أوتاوا - (أ ش أ):

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الإثنين، أن الحاكم العام لكندا ماري سيمون، ستتوجه في زيارة عمل إلى الشرق الأوسط، خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس الجاري.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي- في بيان اليوم- بأن سيمون ستزور خلال جولتها الإمارات وقطر والكويت، حيث تلتقي مع قادة هذه الدول؛ لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار البيان إلى أنه أثناء وجودها في الإمارات، ستشارك في اليوم الوطني لكندا بمعرض "إكسبو 2020" في دبي.

يذكر أن هذه هي ثاني جولات الحاكم العام لكندا الخارجية منذ أن تولت هذا المنصب.

هذا المحتوى من

Asha
جاستن ترودو الشرق الأوسط كندا رئيس الوزراء الكندي

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