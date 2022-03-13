العراق يطلب من إيران توضيحات حول قصف مدينة أربيل

بغداد - (د ب أ)

أعلن العراق مساء اليوم الأحد أنه طلب من إيران توضيحات بشأن الإعتداء الذي استهدف مدينة أربيل وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع السكّان.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً، اليوم برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم الأحد ، وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع سكّان المدينة.

وأكد المجلس في بيان صحفي "أن الإعتداء بالصواريخ الذي إنطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية، يعدّ إعتداءً على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان " أن العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات ورفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار".

وأوضح البيان" أن العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفاً من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء".

وأكد البيان استمرار المجلس الوزاري للأمن الوطني بالانعقاد لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته.

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته عن القصف الصاروخي الذي قال إنه استهدف مركزا إسرائيليا في أربيل.