إيران: إحباط مؤامرة دبرتها أجهزة استخبارات معادية

طهران- (د ب أ)

ذكر جهاز الأمن الإيراني اليوم الجمعة أنه اعتقل أو استدعى 735 شخصا أثناء إغلاقه شبكات استخبارات أجنبية عاملة في البلاد.

واتهم جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإسلامي الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى تفتيت الوحدة الجغرافية لإيران.

وتردد أن كلا البلدين قد أنشأ غرفة قيادة في البلاد لمتابعة خطتهما في استمرار للحرب التي استمرت 12 يوما والتي شنتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران في يونيو 2025.

ولم يتم تقديم أي دليل على المؤامرة المزعومة.

يشار إلى أنه في أعقاب الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران في شهر يونيو الماضي، أعلنت طهران عن القبض على أكثر من 30 جاسوسا مرتبطا بـ"إسرائيل" وقامت بإعدام عدد منهم.

من جانبها، أعلنت اسرائيل عدة مرات عن القبض على جواسيس يعملون لحساب إيران.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، العام الماضي إن إيران جندت إسرائيليين اثنين "لإيذائه".