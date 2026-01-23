إعلان

واشنطن: أمريكا وجرينلاند والدنمارك يعقدون أول محادثات بعد تغيير ترامب موقفه

كتب : مصراوي

04:57 م 23/01/2026

ترامب

كوبنهاجن - (د ب أ)

عقد مسؤولون من الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة أول اجتماع في واشنطن عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الجاري أنه لن يستخدم القوة لحل النزاع بشأن المنطقة الواقعة في القطب الشمالي.

وفي لقاء مع الصحفيين في كوبنهاجن اليوم الجمعة، لم يكشف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن أسماء المسؤولين الذين شاركوا في محادثات اليوم السابق، بحسب وكالة أنباء ريتزاو.

وأعلن راسموسن عن تشكيل مجموعة عمل للسعي لحل قضية جرينلاند.

وقال "لن نجري اتصالات بينما الاجتماع قائم، حيث إن المطلوب هو الانتهاء من هذه الدراما"، مؤكدا على الحاجة لـ"عملية هادئة".

وفي إعلان مفاجئ أمس الأول الأربعاء، قال ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه لن يستخدم القوة للسيطرة على جرينلاند بعدما رفض سابقا استبعاد هذه الخطوة.

وسحب ترامب تهديده أيضا الخاص بفرض رسوم عقابية ضد الدول الأوروبية التي عارضت أهدافه بشأن جرينلاند.

وقال ترامب إنه تم وضع إطار عمل من أجل اتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها خلال اجتماع مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

جرينلاند الدنمارك الولايات المتحدة ترامب وزير الخارجية الدنماركي

