روسيا وفنزويلا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم /الخميس/ على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأكد لافروف- في تصريحات للصحفيين الفنزويليين من المتحدثين باللغة الإسبانية- أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو كاراكاس والتوصل لتفاهم مشترك للعدالة والقانون الدولي، مستنكرا في الوقت نفسه محاولة الولايات المتحدة وحلفاؤها التلاعب بالدول الأخرى ضد بعضها البعض.

ومن جانبها، أشادت رودريجيز بالعلاقات الثنائية بين فنزويلا وروسيا، مشددة على أن فنزويلا لا تعترف بهيمنة الدول الأخرى وتؤيد المساواة في السيادة بين الدول.