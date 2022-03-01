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الرئيس الأوكراني: تحدث مع بايدن بشأن العقوبات والمساعدات الدفاعية

08:04 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الرئيس الأوكراني: تحدث مع بايدن بشأن العقوبات والمساعدات الدفاعية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث إلى نظيره الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء بشأن القيادة الأميركية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا والمساعدة الدفاعية لأوكرانيا في معركتها في مواجهة القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني عبر موقع "تويتر": "يجب أن نوقف المعتدي في أسرع وقت ممكن. شكرًا لدعمكم!"

فولوديمير زيلينسكي المساعدات الدفاعية الرئيس الأوكراني جو بايدن روسيا

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