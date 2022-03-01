الرئيس الأوكراني: تحدث مع بايدن بشأن العقوبات والمساعدات الدفاعية

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث إلى نظيره الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء بشأن القيادة الأميركية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا والمساعدة الدفاعية لأوكرانيا في معركتها في مواجهة القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني عبر موقع "تويتر": "يجب أن نوقف المعتدي في أسرع وقت ممكن. شكرًا لدعمكم!"