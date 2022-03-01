المرشد الإيراني: أوكرانيا ضحية لسياسة أمريكا القائمة على تأجيج التوتر

طهران- (د ب أ):

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا أصبحت "ضحية لسياسة الولايات المتحدة القائمة على تأجيج التوتر"، متهما الولايات المتحدة بأنها "نظام يعيش على الأزمات التي ينشرها".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول في الوقت نفسه إن بلاده ترفض "الحرب والدمار في أي منطقة في العالم".

وأضاف :"إننا نعارض الحروب في كافة أرجاء العالم ونرفض تدمير البنى التحتية للشعوب".