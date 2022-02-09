اليمن: مقتل وإصابة 73 شخصًا جراء ألغام الحوثي في يناير الماضي

10:33 م الأربعاء 09 فبراير 2022
اليمن: مقتل وإصابة 73 شخصًا جراء ألغام الحوثي في يناير الماضي

ألغام الحوثيين

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اليمن - (أ ش أ)

أعلن المرصد اليمني للألغام، المعني بتوثيق ضحايا الألغام ومخلفات الحرب باليمن، اليوم الأربعاء، مقتل 36 شخصا وإصابة 37 آخرين نتيجة ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي خلال شهر يناير الماضي .

وأوضح المرصد – حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – أنه تم توثيق مقتل 30 مدنيا بينهم أطفال معظمهم في شبوة ثم الحديدة، مأرب والجوف، وإصابة نحو 35 آخرين من المدنيين بعدد من المحافظات .

وأشار إلى أنه تم تسجيل مقتل 6 عاملين في نزع الألغام وإصابة 2 آخرين أثناء تأديتهم عملهم بمديرية حيس الحديدة وفي محافظة شبوة و حريب بمحافظة مأرب .

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Asha
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