الرئيس الأوكراني يبحث مع وزير الخارجية الإسباني الوضع الأمني

أوكرانيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، اليوم الأربعاء، الوضع الأمني في أوكرانيا، وأكد أهمية دعم دول الاتحاد الأوروبي لقدرات بلاده الدفاعية.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي أولى اهتمامًا خاصًا خلال اللقاء إلى الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا، وأطلع ألباريس على مبادرات أوكرانيا لتكثيف عملية التفاوض في إطار صيغة نورماندي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

ونقل المكتب عن زيلينسكي قوله "من المهم أن يدعمنا اليوم الاتحاد الأوروبي، كل دولة من الدول الأعضاء فيه، في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني".

كما أكد الرئيس الأوكراني على الضرورة الملحة لإحراز المزيد من التقدم في مسار بلاده نحو التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، مشيرًا إلى أنه يعول على دعم إسبانيا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار زيلنسكي خلال اللقاء إلى أن زيارة وزير الخارجية الإسباني تأتي في الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووجه الدعوة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لزيارة كييف هذا العام.