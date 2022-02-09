الاتحاد الأوروبي يستعد لرد جماعي قوي على وزير الخارجية الروسي

07:16 م الأربعاء 09 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يستعد لرد جماعي قوي على وزير الخارجية الروسي

الاتحاد الأوروبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب أ)

قرر الاتحاد الأوروبي الرد بشكل قوي وحازم على دعوة وجهها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للدول الأعضاء بأن ترد بشكل "فردي" فيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تطالب بها بلاده.

وبحسب مسودة خطاب اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، تقرر أن يقدم مسؤول السياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيب بوريل، ردا جماعيا"، نيابة عن جميع دول التكتل.

وأفادت الوكالة بأنه جرى التنسيق بشكل وثيق مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما يتعلق بخطاب الرد على لافروف. كما يعد الحلف العسكري ردا مماثلا، بحسب ما نقلته بلومبرج، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم.

وتقول المملكة المتحدة والولايات المتحدة إن روسيا حشدت حوالي 130 ألفا من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وهو ما يراه الغرب تمهيدا لغزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة اعتزام بلاده مهاجمة أوكرانيا، وانتقد حشد حلف الأطلسي لقواته بالقرب من الحدود الروسية.

الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس |توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا