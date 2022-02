لحظة وقوع انفجار في أحد مباني العاصمة الإماراتية أبوظبي- فيديو

وكالات:

انتشرت مساء أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع انفجار في أحد مباني العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويظهر الفيديو لحظة وقوع انفجار وهو يهز أعلى طابق بناية في حي حمدان حيث تم توثيق وميض ناري يليه تصاعد لأعمدة الدخان وسط تضارب للأنباء حول سبب الحادث، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق في بناية بشارع حمدان ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات، مبينة أنه ناتج عن انفجار أسطوانة غاز.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى هروع سيارات لقوات الأمن وخدمتي الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.

🚨AGORA: 2 explosões no céu de Abu Dhabi foram registradas. Milhares de brasileiros estão na cidade por conta do jogo do palmeiras. Polícia está neste momento fechando as rodovias pic.twitter.com/UCXVXPkulN