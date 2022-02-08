البرهان يشيد بتطور العلاقات السودانية السورية

08:12 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
البرهان يشيد بتطور العلاقات السودانية السورية

الفريق أول عبدالفتاح البرهان

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السودان - (أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين السودان وسوريا.

وأكد البرهان - لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير سوريا لدى السودان حبيب علي عباس بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان - حرص السودان على تعزيز علاقاته مع سوريا وتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأشار السفير السوري - في تصريح صحفي عقب اللقاء - إلى أنه قدم شكره وتقديره للسودان، حكومة وشعبا، لما وجده من حفاوة وتعاون طيلة فترة عمله بالسودان، معربا عن تمنياته في أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وأثنى السفير السوري على حسن الضيافة التي وجدها السوريون في السودان خلال الفترة العصيبة التي كانت قد شهدتها سوريا.

هذا المحتوى من

Asha
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