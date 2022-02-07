"الفاو": دعمنا الزراعة في مصر بـ 20% من الأراضي

08:10 م الإثنين 07 فبراير 2022
"الفاو": دعمنا الزراعة في مصر بـ 20% من الأراضي

الفاو

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العراق - (أ ش أ)

قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي (الفاو) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر، اليوم الاثنين، إن البرنامج قدم دعما لمصر في مجال الزراعة بنسبة 20% من الأراضي، الأمر الذي ساهم في زيادة الإنتاج بنسبة 35%.

جاء ذلك خلال كلمة فلايشر، في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى الذي يستضيفه العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، حيث أكدت فلايشر أن البرنامج يوفر أسبابا لزيادة إنتاج المزارعين وتوفير الغذاء ويخطط للمستقبل، مشيرة إلى ضرورة العمل مع الحكومات ومن بينها العراقية للمساعدة على الخروج من الفقر.

وأوضحت فلايشر أن منظمة (الفاو) أنشأت 550 كم من قنوات الري في العراق وتم تنظيف مجرى الأنهار لمسافة 750 كم، وكذلك إنشاء ألف مخيم للتدفئة، منوهة بنجاح تجربة البرنامج في العراق في إطار دعم مساعي الحكومة في توفير الغذاء لجميع السكان ومساعدة المناطق الريفية.

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Asha
الفاو الزراعة كورين فلايشر المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى

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