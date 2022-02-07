بريطانيا ترسل 350 جنديًا إضافيًا إلى بولندا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده سوف ترسل قوات إضافية إلى بولندا قوامها 350 جنديا، وذلك في خضم الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأوضح والاس ،خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة نظيره البولندي ماريوش بلاشاك، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين أنه سيتم "إرسال 350 جنديا إضافيا" إلى بولندا، وذلك لإظهار القدرة على التعاون.

من جانبه، أوضح بلاشاك، أن القوات البريطانية سوف تنتشر شرقي البلاد، معبرا عن شكره للحكومة البريطانية على تلك الخطوة.