فريق الإنعاش يقوم بتجهيز الطفل ريان لإخراجه من البئر عبر نقالة

06:57 م السبت 05 فبراير 2022
فريق الإنعاش يقوم بتجهيز الطفل ريان لإخراجه من البئر عبر نقالة

جهود إنقاذ الطفل ريان

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وكالات

يقوم فريق الإنعاش الطبي، بتجهيز الطفل ريان لإخراجه من البئر عبر نقالة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأجرى فريق طبي مختص في الإنعاش، الإسعافات الأولية للطفل داخل النفق، استعدادًا لإخراجه من البئر. وكشف الفريق الطبي أن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة، فيما تستعد طائرة إسعافات لنقله عقب خروجه.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن خروج الطفل ريان أصبح وشيكًا والكوادر الطبية مستعدة.
هذا ودخل والدا الطفل ريان إلى النفق قبل قليل، وأكدت الكوادر الطبية أن الطفل لا يزال على قيد الحياة.

الفريق الطبي انقاذ ريان الطفل ريان المغرب

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