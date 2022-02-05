الكويت تستأنف الرحلات التجارية إلى النجف العراقية

03:08 م السبت 05 فبراير 2022
الكويت تستأنف الرحلات التجارية إلى النجف العراقية

الخطوط الجوية الكويتية

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الكويت - أ ش أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة النجف في العراق اعتبارا من اليوم السبت، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس معن رزوقي - في بيان اليوم - "إن النجف تعد من الوجهات المهمة جدا، والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معاليم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة"

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Asha
النجف العراقية الخطوط الجوية الكويتية الرحلات الجوية

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