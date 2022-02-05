أردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:38 م السبت 05 فبراير 2022
أردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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(وكالات):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

رجب طيب اردوغان فيروس كورونا تركيا

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