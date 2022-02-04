الكرملين: لقاء الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي الاثنين المقبل في موسكو

موسكو - (أ ش أ):

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو يوم الإثنين المقبل.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "لقد اتفق الرئيسان، بوتين وماكرون، على عقد مشاروات في موسكو يوم الاثنين المقبل"، مشيرًا إلى أنهما سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب المباحثات.

وأضاف بيسكوف: "هناك مواضيع كثيرة على أجندة اللقاء، أولاً وقبل كل شيء مناقشة الضمانات الأمنية، التي طلبتها روسيا".

وأوضح أن الرئيس بوتين سيكون جاهزًا لمواصلة المناقشات، التي بدأها مع نظيره الفرنسي، في سياق العديد من المحادثات الهاتفية التي جرت في الأيام الأخيرة، للتعبير عن مخاوف روسيا ورؤيتنا للوضع وفهمنا لما تلقيناه من ردود الولايات المتحدة وحلف "الناتو".

وتابع المتحدث الصحفي للكرملين : "المحادثات بين الرئيسين ستكون فرصة جيدة لبحث العلاقات الثنائية، وهي مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي أمس الخميس، الوضع في أوكرانيا ومقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.