إسرائيل توقع مذكرة تفاهم أمنية مع البحرين

06:21 م الخميس 03 فبراير 2022
إسرائيل توقع مذكرة تفاهم أمنية مع البحرين

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

المنامة/تل ابيب - (د ب ا):

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الخميس مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم ، تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بعدما قامت المملكة الخليجية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل عام ونصف مع إسرائيل.

وعقب التوقيع، اجتمع جانتس مع ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ثم مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة،بحسب ما ذكرته صحيفة"تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.

ووفقا لمكتب جانتس، سوف تساعد مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الاستخباراتي وصياغة إطار للتدريبات والتعاون بين الدولتين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وكان جانتس قد وصل إلى المنامة أمس في أول زيارة رسمية يقوم بها لمملكة البحرين، واستقبله وزير شؤون الدفاع عبدالله بن حسن النعيمي.

الاحتلال الاسرائيلي البحرين مذكرات تفاهم أمنية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا