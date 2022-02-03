مصر تدين الهجوم على مخيم للنازحين بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

04:26 م الخميس 03 فبراير 2022
مصر تدين الهجوم على مخيم للنازحين بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، الهجوم الذي شهده مخيم للنازحين بمنطقة "إيتوري" شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال.

وأعربت مصر "حكومةً وشعباً" - في بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا.. متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدة وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في مواجهة العنف بكافة أشكاله وصوره.

هذا المحتوى من

Asha
منطقة إيتوري مخيم النازحين الكونغو

الخبر التالى:

مفتي لبنان يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان الأوضاع في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تطور هام في ملف الإيجار القديم.. لجنة مشتركة ومعايير جديدة (بيان حكومي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا