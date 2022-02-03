إقامة ذهبية جديدة من الإمارات

05:25 ص الخميس 03 فبراير 2022
إقامة ذهبية جديدة من الإمارات

الإمارات

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حصل محمد عنبة، خبير صناعة المحتوى، على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.

وكشف عنبة، أنه حصل على الإقامة الذهبية عن فئة "المبدعين"، ضمن السياسة التي تنتهجها الإمارات الفترة الأخيرة.

وشكر عنبة الإمارات على منحه الإقامة الذهبية: "خالص الشكر لدولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي لمنحي الإقامة الذهبية عن فئة المبدعين".

عنبة مولود في مصر ودرس الاتصالات والتسويق في القاهرة وانتقل إلى السويد.

وحصل صانع المحتوى، علي درجة الماجيستير في التسويق، وبدأ مسيرته الإعلاميه منذ 6 سنوات تنقل بين العديد من الإذاعات الإماراتية مثل مكس إف إم، وراديو هلا وأيضا قناة أبو ظبي التلفزيونية وقناة الآن.

بدأت الإمارات منح الإقامة الذهبية للأجانب، منذ 2019، وتمتد لخمس أو عشر سنوات، وتجدّد تلقائياً عند توافر الشروط نفسها، لفئات معينة تشمل "المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والمبدعين".

الامارات محمد عنبة اقامة ذهبية

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