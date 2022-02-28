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روسيا بمجلس الأمن: الدبلوماسية هي الحل الأرجح لحل الأزمة الأوكرانية

10:20 م الإثنين 28 فبراير 2022
روسيا بمجلس الأمن: الدبلوماسية هي الحل الأرجح لحل الأزمة الأوكرانية

مجلس الأمن الدولي

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وكالات:

أكد المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، أن الدبلوماسية هي الحل الأرجح للأزمة الأوكرانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الاثنين عن إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا استعدادا لأي طارئ.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن لديهم اقتناع بأن الروس تأخروا بضعة أيام عن الوقت الذي حددوه للسيطرة على كييف.

وأكد كيربي، أن الولايات المتحدة لا تناقش فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مضيفًا أنه لا توجد آلية لفك النزاع في أوكرانيا حاليًا.

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