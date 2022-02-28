وزيرة الخارجية الألمانية تنصح مواطنيها في روسيا بالتفكير في العودة

برلين-(د ب أ)

نصحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مواطنيها الموجودين في روسيا بالتفكير في العودة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي أعقاب لقائها مع نظيرها السلوفيني انزي لوجار، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في برلين اليوم الإثنين إن من غير المعروف كيف سيتطور الموقف في الأيام المقبلة.

وأضافت بيربوك أنه لهذا السبب تم توضيح أنه ينبغي على كل شخص غير مضطر للبقاء في روسيا بشكل ضروري " أن يفكر في العودة نظرا للقيود المفروضة في حركة الطيران"، مشيرة إلى أن الوزارة تتيح فرصة المغادرة بناء على ذلك بالنسبة لعائلات العاملين في السفارة.

كانت الخارجية الألمانية شددت أمس الأحد من إرشاداتها الخاصة بالسفر لروسيا حيث نصحت بعدم السفر إلى هناك، كما حذرت صراحة من السفر إلى جنوب روسيا في المناطق المتاخمة لأوكرانيا.

ولفتت الوزارة إلى أن الحركة الجوية بين روسيا، والعديد من الدول الأوروبية مقيدة بسبب حظر متبادل للعبور في المجال الجوي على خلفية الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا.