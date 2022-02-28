أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الخارجية تنشر أرقام غرفة العمليات لمتابعة أحوال المصريين بأوكرانيا

04:41 م الإثنين 28 فبراير 2022
الخارجية تنشر أرقام غرفة العمليات لمتابعة أحوال المصريين بأوكرانيا

وزارة الخارجية المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ

جددت وزارة الخارجية التذكير بأرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها، حيث تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المُتواجدة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الاثنين- أن أرقام الهواتف هي كالتالي: (+201220463333 / +201220473333 / +201272180431 / +201272180576 / +201272180466)، وأرضي: (+20225772500 / +2022574491)، وفاكس: (+20225761000).

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية المصرية أحوال المصريين بأوكرانيا غرفة العمليات الطلاب المصريين غزو أوكرانيا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا