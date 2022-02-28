الخارجية تنشر أرقام غرفة العمليات لمتابعة أحوال المصريين بأوكرانيا

القاهرة - أ ش أ

جددت وزارة الخارجية التذكير بأرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها، حيث تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المُتواجدة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الاثنين- أن أرقام الهواتف هي كالتالي: (+201220463333 / +201220473333 / +201272180431 / +201272180576 / +201272180466)، وأرضي: (+20225772500 / +2022574491)، وفاكس: (+20225761000).